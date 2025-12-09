Fútbol Internacional
09 dic 2025 , 11:04

Costa de Marfil, rival de Ecuador, no convocó a sus estrellas para la Copa Africana de Naciones

Costa de Marfil, rival de Ecuador en el Mundial 2026, no convocó a varias de sus figuras para disputar la Copa Africana de Naciones.

   
    Nicolás Pépé no fue convocado por Costa de Marfil para disputar la Copa Africana de Naciones.( Redes sociales )
Agencias
EFE y Redacción
El marfileño Nicolás Pépé, futbolista del Villarreal, no fue incluido en la convocatoria de su selección para la Copa Africana de Naciones, que se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos.

Así lo anunció la Confederación Africana de Fútbol (CAF) este martes, tras la elección de los 28 jugadores que convocó Emerse Faé, seleccionador marfileño, para el torneo.

Además de la ausencia de Pépé, el DT tampoco convocó a Simon Adingra, Wilfried Singo ni Bénie Traoré. Los cuatro fueron importantes para conseguir el título en el 2023.

Lea más: Ningún árbitro ecuatoriano estará en el Mundial 2026

Por ahora, Faé no ha dado declaraciones por la ausencia de los futbolistas que son estrellas en el plantel, algo que puede generar problemas a la interna del plantel.

El entrenador de Costa de Marfil no convocó a cuatro de las estrellas para la Copa Africana de Naciones.
El entrenador de Costa de Marfil no convocó a cuatro de las estrellas para la Copa Africana de Naciones. ( Redes sociales )

En la lista del vigente campeón del campeonato destaca la presencia de Wilfred Zaha, delantero de 33 años que actualmente milita en la MLS, con 10 goles y seis asistencias en esta temporada.

Lea más: Alemania tiene tres amistosos pactados antes del inicio del Mundial 2026

En la Copa África, Costa de Marfil va a medirse ante, Camerún y Gabón en el Grupo F.

Cabe recordar que la selección africana será rival de Ecuador en el grupo E del Mundial 2026, junto a Curazao y Alemania.

En la cita mundialista, la Tri enfrentará a Costa de Marfil como su primer partido de la fase de grupo para el 14 de junio, a las 19:00, en Philadelphia.

