Atlético Mineiro de Alan Franco busca la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/atletico-mineiro target=_blank>Atlético Mineiro</a> de Alan Franco y Bolívar medirán fuerzas este miércoles </b>en suelo brasileño en el partido que definirá a uno de los semifinalistas de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-sudamericana target=_blank>Copa Sudamericana</a>, tras empatar 2-2 en la ida <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jorge-sampaoli-es-el-nuevo-director-tecnico-de-alan-franco-en-el-atletico-mineiro-EF10047715 target=_blank><b></b></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/asi-voto-patricio-cornejo-representante-ecuador-balon-oro-2025-FF10159729 target=_blank></a> <b></b>