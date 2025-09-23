Fútbol Internacional
23 sep 2025 , 13:33

Atlético Mineiro de Alan Franco busca la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana

El Atlético Mineiro de Alan Franco igualó 2-2 con Bolívar en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y competirán por un puesto en las semifinales.

   
    Alan Franco busca clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.( Redes sociales )
Atlético Mineiro de Alan Franco y Bolívar medirán fuerzas este miércoles en suelo brasileño en el partido que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana, tras empatar 2-2 en la ida de los cuartos de final.

Jorge Sampaoli no contará con el atacante argentino Tomás Cuello, quien, tras lesionarse en la cancha del Bolívar, deberá someterse a una cirugía por una fractura del peroné.

Otras de las grandes ausencias con las bajas en la defensa, Natanael y Júnior Alonso, por triple tarjeta amarilla. En ese caso podrá improvisar con el mediocampista Gabriel Menino y con su flamante refuerzo Ruan Tressoldi.

Lea más: Así votó Patricio Cornejo, representante de Ecuador, en el Balón de Oro 2025

Mientras que la baja obligada del técnico Flavio Robatto será el defensor argentino Ignacio Gariglio, que fue expulsado y dejó a los locales con diez jugadores a los 55 minutos.

Atlético Mineiro empató 2-2 con el Bolívar en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Atlético Mineiro empató 2-2 con el Bolívar en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ( Redes sociales )

Si bien el partido de ida en la altura no tuvo preferidos, el Mineiro convirtió dos goles en el primer tiempo y mantuvo la supremacía en el marcador hasta que el árbitro pitó un penalti sobre el final que le permitió el 2-2 a la Academia de La Paz.

Lea más: El entrenador del Estrasburgo está encantando con Kendry Páez desde su fichaje

El Mineiro está obligado a llevarse una victoria, aunque sea por mínima diferencia, para clasificar a las semifinales y cambiar el humor ante su mala campaña en el Campeonato Brasileño.

El equipo de Alan Franco está en el 15 lugar, rozando la zona de descenso, acumuló seis fechas sin una victoria tras caer el pasado fin de semana contra Botafogo.

Las posibles alineaciones del Atlético Mineiro vs. Bolívar en la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro: Everson; Alonso, Lyanco, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Hulk y Rony.

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Miguel Torrén, José Sagredo; Damián Batallini, Leonel Justiniano, Robson Matheus, Antonio Melgar; Daniel Cataño, Jhon Velásquez; y Martín Cauteruccio.

Fecha, hora y dónde ver Atlético Mineiro vs. Bolívar en la Copa Sudamericana

El partido entre Atlético Mineiro y Bolívar se jugará este miércoles 24 de septiembre, a las 17:00, por la transmisión de Disney+.

