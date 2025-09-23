Atlético Mineiro de Alan Franco busca la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro de Alan Franco y Bolívar medirán fuerzas este miércoles en suelo brasileño en el partido que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana, tras empatar 2-2 en la ida de los cuartos de final.

Jorge Sampaoli no contará con el atacante argentino Tomás Cuello, quien, tras lesionarse en la cancha del Bolívar, deberá someterse a una cirugía por una fractura del peroné.

Otras de las grandes ausencias con las bajas en la defensa, Natanael y Júnior Alonso, por triple tarjeta amarilla. En ese caso podrá improvisar con el mediocampista Gabriel Menino y con su flamante refuerzo Ruan Tressoldi.

Mientras que la baja obligada del técnico Flavio Robatto será el defensor argentino Ignacio Gariglio, que fue expulsado y dejó a los locales con diez jugadores a los 55 minutos.