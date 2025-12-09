Fútbol Internacional
Alemania tiene tres amistosos pactados antes del inicio del Mundial 2026

Al igual que la selección de Ecuador, Alemania ya se prepara para el Mundial 2026 y pactó tres amistosos para la fecha FIFA de marzo y de junio.

   
La selección de Alemania ya sabe que jugará el Mundial 2026 ante Ecuador, Curazao y Costa de Marfil, por lo que ya se alistan para la competición con varios amistosos pactados.

Al igual que La Tri, Die Mannschaft ya anunció sus primeros partidos preparatorios para las fechas antes del torneo; sin embargo, el cuadro alemán debe cambiar de rival.

El medio Sky Sport reportó que Alemania enfrentará a Suiza el 27 de marzo en Basilea, como su primer amistoso de la fecha FIFA de ese mes, y fue obligado a cambiar su segundo rival.

Inicialmente, el equipo de Nagelsmann iba a enfrentar a Costa de Marfil, pero después de ser sorteados en el grupo para el Mundial, entonces el partido fue cancelado por ambas federaciones y buscan nuevos rivales.

Alemania va a enfrentar a Suiza, Finlandia y Estados Unidos antes del Mundial 2026.
Alemania va a enfrentar a Suiza, Finlandia y Estados Unidos antes del Mundial 2026. ( Redes sociales )

Posteriormente, a diferencia de Ecuador, Alemania sí disputará dos partidos en la fecha FIFA de junio, pues Sebastián Beccacece expresó que prefiere tener al grupo unido y entrenar, antes que jugar otro encuentro.

En la última fecha FIFA, antes del inicio del Mundial 2026, Alemania va a jugar ante Finlandia, en Maguncia, el 31 de mayo, y cerrará frente Estados Unidos el 6 de junio, en Chicago.

Después del último encuentro, los dirigidos de Nagelsmann se van a trasladar a la concentración para su debut en el Mundial 2026 ante Curazao.

El enfrentamiento entre Ecuador y Alemania se va a disputar el 25 de junio, a las 16:00, en el Metlife Stadium.

