Julián Álvarez, delantero del Manchester City y de la selección argentina de fútbol olímpico, aseguró en referencia a su futuro que, cuando terminen los Juegos Olímpicos de París 2024, se pondrá a pensar en lo que quiere para él.

"Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí", dijo en declaraciones a DSports Radio.

"La temporada pasada (con Manchester City) fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier League. Pero es verdad que, en algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta", completó un Julián Álvarez que dejó la puerta abierta a salir del Manchester City.

Además, el delantero, ex de River Plate, valoró la posible vuelta del técnico Marcelo Gallardo al club argentino.

Como hincha, siempre quiero que a River le vaya bien. Ojalá que Marcelo llegue al club y le vaya bien... Si se da, obviamente muy contento por la historia que tiene con el club. Esperemos que venga con todas las energías para que ponga a River donde tiene que estar", comentó.

Julián Álvarez se encuentra concentrado con la selección de fútbol olímpico de Argentina en Lyon, donde este martes se enfrentarán a Ucrania para, con una victoria o empate, lograr el pase a los cuartos de final.