Cumbayá y BSC, alerta para la FEF

Bonifaz ha dicho que Cumbayá prácticamente no cuenta con socios registrados en el padrón electoral, es decir ¿cómo llamar a elecciones si no hay votantes?

El interventor de Cumbayá FC , Roberto Bonifaz , le ha confirmado a Ecuavisa que la situación que atraviesa el club de Pichincha es alarmante. Los jugadores no cobran desde hace dos meses , el equipo espera el pago por los derechos de televisión, atrasado desde hace ocho meses , según sus palabras, y corre el riesgo de desaparecer como institución porque un peritaje halló firmas falsificadas y por ende no tiene los socios suficientes para su existencia.

Barcelona no adolece del problema de los socios, pues hay muchos, pero el origen de su acefalía es el mismo: una administración anterior, encabezada por Alfaro Moreno, que no llamó a elecciones a tiempo. No lo digo yo, consta en las observaciones del Ministerio del Deporte -entre otras- para no inscribir al directorio de Antonio Álvarez, declarado ganador sin competencia ni elección.

Garantizar, ahora sí, el cumplimiento legal de las nuevas elecciones en Barcelona es el mandato que la FEF le dio al representante temporal que designó. ¿Le ha pedido cuentas de cómo va aquello?

La Federación tuvo razón, antes, cuando dijo que el problema de Barcelona no era suyo, pues ni organiza elecciones ni revisa el cumplimiento del proceso, pero ahora que nombró a un representante legal y le dio esa atribución, sería una vergüenza que terminado el proceso, cualqueira que gane, Álvarez o Matías Oyola, nuevamente sea desconocido por el Ministerio del Deporte porque no se observó lo que establece la Ley y la Constitución.

Alerta, señores de la FEF, por si eso pasa, ya no podrán decir la culpa no es mía.