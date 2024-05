BSC, pletórico; Liga, agónico

Tengo que reconocer que estaba equivocado. Hace algunas fechas los números no me daban para poner a Barcelona de candidato a ganar la primera etapa de la Liga Pro, pero no por su nivel, que desde la llegada de Ariel Holan al banquillo viene mejorando, sino porque las cifras que dejó Diego López parecían insalvables frente a los que estaban más arriba.

Pero el escenario fue cambiando debibo a dos factores, primero, porque el mismo Barcelona ha conseguido puntos importantes dentro y fuera de casa y, claro está, porque los de arriba, Independiente, Aucas y Liga de Quito han tenido un frenazo que no se esperaban.

De hecho, desde que Holan asumió luego del Clásico del Astillero, Barcelona ha jugado cinco partidos de la Liga Pro y no ha perdido ninguno: en Quito, le ganó a Católica y a Cumbayá; en Manta, derrtó al Delfín; y jugando en Guayaquil, empató con Aucas y doblegó anoche a Liga de Quito.

En ese contexto, el partido de anoche en el Monumental tenía la categoría de decisivo para las aspiraciones de toreros y albos de cara a las últimas dos jornadas de la primera etapa del campeonato.

Para Barcelona representaba la oportunidad de escalar al tercer puesto y, como en efecto ocurrió, desplazar a Liga de Quito una casilla más abajo.

Ganar significó para los amarillos igualar en 28 puntos con Aucas, que hace poco parecía inalcanzable, y quedar a solo uno del líder de Independiente, que sigue siendo el más opcionado a ganar la etapa, aunque ya sin margen de error, ante el acecho de los canarios.

Para Liga de Quito, ganarle a Barcelona en Guayaquil le hubiera permitido alcanzar en la punta a Independiente, superar al Aucas y sellar todo sueño de los amarillos con el primer lugar, pero no lo logró.

Era prácticamente una 'mini final' el partido de anoche y esa clase de duelos se los enfrenta con jerarquía y actitud. En su casa, Barcelona lució un fútbol pletórico, a tal punto que es difícil elegir a la figura del partido. Los hombres de Holan asumieron el reto que tenían en este partido clave y no fallaron.

Vimos, como hace muchos años no pasaba, a un Barcelona asfixiante, con presión alta, que no dejaba ni espacio ni tiempo al rival para pensar en cómo hacerle daño.

Damián 'Kitu' Díaz manejó a su antojo el compás desde el medio campo, fue autor de un golazo e inició la jugada del segundo tanto, obra del 'polaco' Fydriszewski tras un centro de Adonis Preciado.

Un Adonis que al fin entendió que como extremo no solo debe correr a gran velocidad y lanzar la pelota a lo que salga, sino que la pausa es necesaria para levantar la cabeza y decidir con sabiduría a quién pasársela.

En el medio campo, el triángulo que formaron Jesús Trindade, Leonai Sousa y Díaz desvarató cualquier intento de la U por ir a busca el resultado.

Si bien Barcelona jugó un gran partido, quizá el mejor desde que Holan está al mando, fue también sorprendente ver sin respuestas a un equipo de la jerarquía de Liga de Quito, al mando de Josep Alcácer, que parecía que no se estaba jugando la etapa, o el semestre, ya que al igual que los canarios, los albos están eliminados de la Copa Libertadores.

Barcelona salió a la cancha a jugar con la actitud que un partido decisivo merece, en cambio Liga de Quito no pudo -o quizá no supo- imponer sus condiciones. Más allá de las estrategias de los entrenadores, se vio un equipo con ganas de ponerse el traje de candidato y a otro que no mostró el nivel para considerarlo así, vimos un Barcelona pletórico y a un Liga de Quito agónico.