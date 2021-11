Sicarios asesinan a un panadero y a su hijo de 2 años, en el norte de Guayaquil

Tres sicarios asesinan con varios impactos de bala a un panadero y a su pequeño hijo, quienes iban a bordo de un carro. La esposa y madre del menor se salvó de morir, pues también iba en el vehículo. Según las autoridades, el sujeto no tenía antecedentes penales, por lo que no se descarta que los asesinos se hayan confundido de persona.

Existe indignación entre los familiares de Miguel Villacreses de 35 años y de su hijo de 2. Ambos asesinados por sicarios la tarde del domingo en el norte de Guayaquil.

El señor, con su esposa y pequeño habían ido a visitar, como todos los fines de semana, a sus padres en Bastión Popular. El hombre era panadero y cerca de las 2 de la tarde, salió a casa a preparar la masa cuando ocurrió el ataque.

En el carro, él iba conduciendo, junto a su esposa como copiloto; ella llevaba al niño en las piernas. En el camino fueron interceptados por una moto con tres sujetos, quienes les dispararon.

El hombre recibió cuatro impactos de bala, mientras que el menor tres. La mujer se salvó de morir, pues no fue alcanzada por ningún proyectil.

Tras el ataque, el conductor quiso escapar, pero en su intento, terminó estrellando el carro contra la pared de una casa. Luego, heridos, fueron trasladados hasta una casa de salud, pero seis horas después los médicos confirmaron la muerte del padre y de su hijo.

La Policía aún no emite información sobre la investigación de este doble crimen. La víctima no tenía antecedentes penales, por lo que no se descarta que haya sido una confusión.

Hasta la publicación de esta nota, no había detenidos.

Con estos dos sicariatos, en lo que va del año, la cifra muertes violentas, sube a 559 en Guayaquil, Durán y Samborondón.