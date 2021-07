La lista de delincuentes con más detenciones en Pichincha

Ecuavisa tuvo acceso a la lista de los delincuentes con más detenciones en Pichincha y que en muchas ocasiones han recuperado su libertad para poder defenderse. No importa las veces que la Policía los atrape porque los delincuentes terminan al poco tiempo libres, y siguen haciendo de las suyas, pero por qué el hampa logra muchas librarse de la justicia.

Según datos de la Policía a escala nacional este año se han desarticulado: 519 grupos delictivos, de esta cifra, 116 corresponden al Distrito Metropolitano de Quito, es decir el 22% del total nacional. De esas bandas, 467 personas fueron detenidas, 348 hombres y 119 mujeres.

La mayor parte de estas organizaciones está conformada por ciudadanos ecuatorianos y extranjeros. Información revelada por la Policía muestra que los de mayor peligrosidad y con más procesos judiciales han sido detenidos en Quito, estos son:

1. Alias Tony, por ejemplo tiene 21 detenciones por robo a personas, tenencia y posesión ilícita, ocultación de cosas robadas, entre otros delitos.

2. Alias Matrix, registra 24 capturas por robo sistemático, tenencia de armas no autorizadas, robo y asalto.

3. Alias Buitre, tiene 17 detenciones anteriores.

4. Alias Popeye con 15,

5. 4 delincuentes más poseen 13 aprehensiones.

Según el coronel William Martínez, subdirector nacional de la Policía Judicial, la reincidencia se da porque cada vez que ingresan a la cárcel, estos no se rehabilitan sino que hasta perfeccionan en otros delitos. "Ellos en las cárceles se asocian con otras personas, tienen más amistades y cambian de tipo de delito y cuando sales a la calle vuelven a delinquir", comentó.

Asegura además que el problema se agrava cuando las detenciones son en flagrancia, y los afectados no quieren denunciar. “En flagrancia es cuando se nos complica más, pues cuando son detenidos los afectados muchas veces por evitar represalias no hacen las denuncias, pues no tenemos el soporte correspondiente para mantenerlos en las cárcel"

Pero esas dificultades, según Martínez, no los hace bajar los brazos, pues ellos continuaran con su labor de mantener la paz y velar por la seguridad de los capitalinos.