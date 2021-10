Investigan posibles vulneraciones a las seguridades de apps de taxis en Guayaquil

Policía y Fiscalía investigan posibles vulneraciones a las seguridades de las aplicaciones de taxis, pues delincuentes estarían suplantando las identidades de los verdaderos conductores para cometer secuestros extorsivos.

En uno de los últimos casos, un joven que solicitó una carrera a través de una de estas plataformas terminó siendo víctima del también llamado "paseo millonario".

Carlos Borja llegó horas tarde al matrimonio que tenía el sábado, pero no porque quiso, sino porque fue víctima de la delincuencia. Él pidió un taxi en una aplicación móvil desde el centro de Guayaquil hasta Samborondón, pero a media carrera, le robaron y no solo eso, "se subieron, me tuvieron 1 hora amenazando y golpeando".

Tras asaltarlo y amenazarlo, lo dejaron botado en el cantón Durán.

Días atrás, contábamos una historia similar: la de una chica que también se embarcó en un taxi de aplicación móvil y fue secuestrada, asaltada e incluso golpeada cuando intentó escapar.

A esta modalidad le llaman "secuestro exprés", pero el subjefe de la Policía Judicial en la Zona 8, Juan Pablo Luna, aclara bajo qué delito se tipifica.

En lo que va del año, la Policía Judicial registra 80 secuestros extorsivos en Guayaquil, Durán y Samborondón, pero serían muchos más, porque la gente no denuncia. Al menos 11 de los casos reportados se dieron en taxis solicitados a través de aplicaciones móviles.

En este último suceso que relatamos, hubo un detalle que le llamó la atención a la víctima. "O estaban leyendo los mensajes que me mandaba con el conductor, o el conductor no era el que indicaba la aplicación".

Policía y Fiscalía investigan posibles vulneraciones a las seguridades de estas aplicaciones, como suplantaciones de identidad a los verdaderos conductores registrados.

Estadísticas policiales arrojan además que los sábados por las noches son los días de mayor incidencia de este delito.