En los exteriores de un restaurante en Durán se encontró una granada

Fue un martes atípico en el cantón Durán. Quienes habitan en los alrededores de la calle Riobamba estaban alarmados tras conocer que afuera de un restaurante habían dejado una granada.

De inmediato, la Policía llegó al sitio junto a sus unidades especiales. El área fue acordonada mientras equipos del GIR, expertos en el manejo de explosivos, se alistaban para hacer una detonación controlada.

Los vecinos se mantenían expectantes, el cielo se oscurecía y pasadas las 7 lo hicieron.

El jefe del distrito Durán indicó que ya tienen pistas sobre quiénes dejaron la granada en el lugar.

"Pudimos verificar que era una granada de fragmentación. Ya tenemos elementos y datos asociados a los posibles causantes del lanzamiento del objeto", señaló Jorge Hadathy.

Por ahora, se investiga si se trató de un atentado. O si el hallazgo tiene relación con la disputa entre mafias por el control de territorio para la venta de droga en Durán.

"No podríamos presumir si es atentado o no mientras no se haga uja investigación prolija sobre el tema. Lo que sí hicimos fue levantar indicios, verificar información y eso ha sido puesto en conocimiento del fiscal. Se aperturó una indagación previa y al ser así, se convierte en reservado", agregó Hadathy.

El hecho ocurrió a pocos metros de una unidad policial. Pero con los indicios recogidos, los uniformados esperan dar pronto con los responsables.