Confusión entre familiares de reos que buscan beneficiarse de boleta de excarcelación en la Penitenciaría del Litoral

Existe confusión entre familiares de reos que se encuentran en la Penitenciaría en Guayaquil, pues buscan que sus parientes se beneficien de una boleta de excarcelación. Para ello, desde este miércoles 6 de octubre, las autoridades han habilitado una mesa de información, una línea telefónica y un correo electrónico.

Llegaron temprano a la Penitenciaría del Litoral para buscar la forma de sacar a sus presos de lo que consideran un infierno. "Quiero saber si mi hijo va a saliro no. Él lleva el 60% de su pena, le faltan dos meses para terminarla", comentó Leonor Miravá, familiar de privado de libertad.

También hay otros casos como el de Iván Vaca, de 81 años, quien es un exdocente que fue sentenciado a 5 años de prisión por muerte culposa, luego de un accidente de tránsito. Él no tiene ni un abogado que lo ayude a salir de la cárcel, pues ya habría cumplido la mitad de la pena.

Son decenas de familiares de los reos que aún no saben si sus parientes están con vida. Por ejemplo, Dayse tiene un hijo en el Pabellón 5, donde ocurrió la masacre de la semana pasada. "Me llamó y me dijo que estaba herido, y sé que no lo han sacado, que sigue adentro".

Frente a esta situación, la Gobernación del Guayas a través de un comunicado, explicó que "se ha habilitado dos canales oficiales y permanentes para la solicitud de información de los internos de la Penitenciaría del Litoral".

- Tienen que llamar al número 37062829 y marcar una de las extensiones: 1020 - 1006 - 1007.

- También pueden escribir al correo electrónico [email protected]

- Serán atendidos de lunes a domingo de 8h30 hasta las 17h30.

Además, se anunció que habrá una mesa de información en los exteriores de esa cárcel, pero de último momento la colocaron adentro, lo que generó que se formen largas filas.

Sin embargo, algunis familiares de los reos salen insatisfechos y con la incetidumbre de no saber si sus privados de libertad se van a beneficiar de las boletas, ya que algunos han cumplido hasta más del 70% de la pena.

La confusión llegó hasta la Unidad Judicial Albán Borja, donde buscan que se agilite la gestión.