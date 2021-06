Capturan a sujeto que habría planificado el ataque contra Efraín Ruales

Según recoge diario El Universo, "Veloz" no iba en el vehículo desde donde asesinaron al también actor, sin embargo habrías sido él quien desechó el arma con la que se cometió el crimen.

El capitán Marco Erazo, de la Unidad de Investigación Antidelincuencial de la Policía Nacional, explicó que en total se ejecutaron once allanamientos en el Guasmo Norte.

El sujeto que habría planificado el ataque en el que fue asesinado el ex presentador de TV Efraín Ruales , el pasado 27 de enero, fue capturado por la Policía Nacional en un operativo ejecutado en el sur de Guayaquil.

Alias Alvarito ya ha confesado ser quien le disparó a Ruales, no obstante, el sujeto aseguró que la intención era asustar al ex presentador de En Contacto mas no matarlo. En abril pasado incluso admitió que "se les pasó la mano".

- "Norqui" salió de prisión -

Este jueves también se conoció que alias Ñorqui, quien estaba dentro del carro del cual dispararon a Ruales, salió de la Cárcel 4 de Quito con medidas socioeducativas hasta que inicie la etapa de juicio ya que es menor de edad.

"Ñorqui" está ahora con resguardo policial en la vivienda de sus padres, en el sur de Guayaquil.

Cuatro meses después del crimen, aún no se señalan quiénes serían los autores intelectuales de este violento hecho.