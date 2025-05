Este miércoles arranca un nuevo período legislativo que, como se ha repetido, será atípico en medio siglo. Por fuera de las mayorías aplastantes del correísmo entre 2009 y 2017, año en que, por cierto, Alianza PAIS se fracturó entre correístas y morenistas, esta vez operará una Asamblea bipartidista. En ella, el presidente Daniel Noboa tiene la opción de fortalecer una mayoría, darle sentido, marcar la agenda y materializar las reformas que se necesitan, sin la opción de que sus ministros sean censurados en el Pleno.

Sin embargo, mirar al Parlamento solo desde lo cuantitativo no aporta una lectura precisa. Hay que mirar la calidad de los legisladores y, en este plano, no cabe hacerse muchas esperanzas.

Una simple comparación con el Congreso, por ejemplo, de 1998, para saber en qué terreno se pisa hoy: Heinz Moeller, Germánico Salgado, Pedro Pinto, Sixto Durán Ballén, León Roldós, Nina Pacari, Alexandra Vela, Paco Moncayo, René Yandún, Vladimiro Álvarez, Marco Proaño Maya, Cecilia Calderón, Vicente Albornoz, Carlos Falquez, Jaime Hurtado, Oswaldo Molestina, José Cordero Acosta, Wilfrido Lucero, Álvaro Pérez o Dalton Bacigalupo...

¿Se pueden citar 20 nombres de actuales asambleístas que tengan una trayectoria similar? ¿O la misma experiencia de forjarse una carrera política en la lucha de las ideas y en el recorrido de las calles?

No se trata de beatificar a los personajes arriba citados ni despojarles de la buena parte de culpa que tienen por no haber construido un mejor país. Seguramente, varios de ellos no son del agrado de muchos de los lectores de este newsletter.

Pero nadie puede dudar de su talento político, su grado de especialización en los temas públicos y, sobre todo, su gran formación académica y sus destrezas en la oratoria. En fin, sus experiencias de vida que hicieron posible competir por el poder.