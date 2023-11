Perdedores y ganadores de esta semana

Perdieron esta semana...

1.- Guilllermo Lasso.

Sus esfuerzos por reducir al máximo los apagones, con las gestiones del fin de semana, se opacaron luego de que la fiscal Diana Salazar removiera el baúl de las investigaciones, fusionando en un solo cuerpo los casos Encuentro y León de Troya que, en lo político, ya habían marcado en mayo el final de su gobierno. De momento está seriamente implicado su cuñado Danilo Carrera. Estas acciones de la Fiscalía pueden complicar la pospresidencia de Lasso.

2.- Daniel Noboa.

Su estilo presidencial, callado y distante del acontecer nacional, no es un buen augurio para un buen ejercicio del gobierno. A la crisis eléctrica sobre la que no se ha pronunciado se suman todos los rumores y recelos sobre la legítima reunión entre el correísmo, PSC y su bancada por el control de la Asamblea, de la cual no se conoce un solo detalle hasta el momento. Ese vacío de información empata con la preocupación de muchos sectores sobre los riesgos de que en esos diálogos haya una agenda que favorezca la impunidad, entendida como la intervención en los demás organismos del Estado para que funcionarios y jueces revisen los casos del correísmo. A ADN parece tenerle sin cuidado aquellos relatos que pueden dañar su imagen.

Ganaron esta semana...

1.- Xavier Mauricio Torres.