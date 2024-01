No solo se necesitan declaraciones públicas y muestras de buena voluntad, producto del miedo, la rabia, el sentido de patria o la empatía que puede despertar un acto terrorista. Es un gran avance lo que se ha registrado hasta el momento y los distintos actores, fuerzas políticas, representantes gremiales y formadores de opinión merecen un aplauso por eso, pero no es suficiente. El compromiso que se solicita debe ser, ante todo, institucional y ello aún está por verse. Hay que asumir costos políticos, así resulten costosos. ¿Nuestras élites están dispuestas a hacerlo? Por ejemplo, a renunciar a proyectos electorales o a impulsar una verdadera y necesaria reingeniería tributaria que nos cueste a todos los ecuatorianos. A guardar nuestros dogmas, políticamente muy rentables, en el fondo del escritorio, aceptando que las realidades son cambiantes. A que nuestra capacidad de movilización social tenga fines más constructivos, enfocando al crimen organizado y sus tentáculos como el único enemigo. A someterse al escrutinio de la justicia. A ser autocríticos. Hay que conocerle al país. Hay que haberlo estudiado y, sobre todo ese bagaje, haber construido una visión seria, sólida e incluyente, que nos lleve hacia un objetivo común. ¿El presidente Daniel Noboa hizo ya este ejercicio largo, metódico pero, sobre todo, indispensable? No hay que borrar con el codo lo que se hace con la mano. Es decir, no cabe ensombrecer un exitoso operativo de rescate de rehenes, que además funcionó como un ‘shot’ de energía y pundonor, con declaraciones destempladas y mezquinas al día siguiente. Lo que está en juego es el rescate de la República y su supervivencia democrática por encima de los celos y las revanchas políticas. Deben pesar los temas de Estado, no las agendas personales ni monopartidistas. Hay que esculpir diariamente la figura de un hombre de Estado y eso es lo más difícil. Todavía nos falta mucho. *La solidaridad internacional que ha despertado el desborde de la inseguridad. 300 periodistas de Ecuador y América Latina alzaron su voz para rechazar el ataque terrorista contra TC Televisión, argumentado que a más de la ola de violencia, el crimen organizado tiene a la prensa como uno de sus blancos, para silenciarla. https://www.ecuavisa.com/mundo/patricia-bullrich-ministra-de-seguridad-de-argentina-propone-mandar-fuerzas-de-seguridad-a-ecuador-BB6605074