Pabel Muñoz tiene el abogado equivocado

En lugar de encarar, desde una estrategia ciudadana, el pedido de sanción en su contra por proselitismo a favor de Luisa González, el Alcalde de Quito optó por arrinconarse en su partido y, con ello, darse un tiro en el pie. Haber recurrido a Arturo Cabrera como su abogado defensor denota que a Pabel Muñoz no le interesa tanto esta pelea cívica, que la reivindique como el primer personero de la capital. Sino que optó por alguien que respira todos los códigos del correísmo y se sabe todos los recovecos en donde moverse dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Arturo Cabrera, hasta junio de 2022, presidía ese organismo y en los años de hegemonía de la Revolución Ciudadana fue asesor parlamentario de Virgilio Hernández. Es decir, que para desvirtuar una denuncia y posible sanción, por presunto apoyo al correísmo en la reciente campaña presidencial, el Alcalde de Quito pide que lo defienda otro correísta. ¡Menudo tropiezo! Quizás desde la visión de aquellos que miran el propósito del servicio público desde su militancia, a veces ciega y muy poco autocrítica, dirán que no hay nada de malo en contar con un abogado-camarada. El problema es lo que ese militante hace en su gestión pública y, ahí sí, saltan algunos problemas. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Cabrera, siendo presidente de ese organismo, fue sorteado como el juez sustanciador del proceso de destitución contra el alcalde Jorge Yunda, rechazando los cargos en su contra. Es decir, que en primera instancia, lo quiso absolver. La decisión fue apelada más adelante y se falló a favor de la salida del dignatario. No se puede criticar a Cabrera por haber redactado una sentencia que favorecía la tesis de Yunda. Lo que genera ruido es que con el paso del tiempo, la justicia ordinaria –no la electoral-, sancionó con destitución y cárcel a la jueza María Belén Domínguez, por haber incurrido en irregularidades durante el sorteo de la causa. ¿Si la defensa del entonces alcalde capitalino no actuó basándose en el respeto de las normas ordinarias, qué se podría decir cuando el proceso se desarrollaba en el TCE? En 2020, Cabrera fue el juez electoral que dio un voto salvado en contra del pedido de descalificación del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall.

Habiendo tantos abogados en la ciudad, Pabel recurre a uno con pedigrí político que, más allá de su capacidad intelectual, lesiona la estrategia de un Alcalde que debe poner distancia de su condición de militante y asumirse como líder capitalino porque, precisamente, por eso ha sido demandado.

No percatarse de este error, sería caer en las confusiones que lesionaron la gestión de Augusto Barrera.

*Por un nuevo caso de agresión sexual en un colegio privado de Guayaquil, donde se hace todo lo posible por eludir responsabilidades. La ciudadanía (porque ya sabemos lo podrida que está la justicia) no puede dejar de presionar porque el colegio asuma las culpas, dentro de esa espantosa violación a una alumna (ya se habla de una segunda víctima) por parte de varios estudiantes en un paseo en República Dominicana. Que el viaje fuera una iniciativa del comité de padres de familia, no le quita responsabilidad a la institución por no haber identificado el caso, perpetrado por adolescentes formados en sus aulas. Tampoco puede haber ninguna presión de parte de las familias de estos agresores. Toda la solidaridad con la víctima. ¡Ya basta! https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/casos-violencia-sexual-estudiantes-quito-guayaquil-fiscalia-EK6963240