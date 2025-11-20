Noboa: ¿cómo administrar la derrota?

De ello depende, en realidad, que la victoria del No sea solo un elemento pasajero para un mandatario que aún tiene por delante tres años y medio de trabajo. <b>Lea: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/mayoria-legislativa-no-cambia-pesar-derrota-electoral-gobierno-consulta-popular-JB10446618 target=_blank>La mayoría legislativa no cambia a...</a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-enfrenta-primera-derrota-electoral-tras-triunfo-no-consulta-PG10437844 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>