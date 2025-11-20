Código Rojas
20 nov 2025 , 18:29

Noboa: ¿cómo administrar la derrota?

   
    Presidente Daniel Noboa en una entrega de becas en Cuenca.( Foto: Presidencia de la República )
Carlos Rojas
En política, hechos similares producen efectos distintos. En 2018, Lenín Moreno barrió en la consulta popular para descorreizar el Estado, pero en 2019, el estallido indígena casi lo saca de poder. A no ser por la pandemia, su gobierno, seguramente, habría caído.

Moreno no pudo sostener la eliminación del subsidio al diésel y a las gasolinas, como Daniel Noboa sí lo ha logrado hasta el momento. Y aunque la paralización contra Guillermo Lasso 2022 fue más larga, aunque menos violenta que contra Moreno, su capital político se extinguió a tal punto que su derrota en la consulta popular de 2023 fue la antesala para que su gobierno apretara el botón de la muerte cruzada.

Los números, si es que algo queda de las encuestas, y los datos de la escucha social digital, dirán en pocas semanas si la popularidad del Primer Mandatario está atada o no la derrota que acaba de sufrir el 16 de noviembre. Y si ello marcará el devenir de un gobierno al que le urge mejores resultados en gestión y servicios públicos.

De ello depende, en realidad, que la victoria del No sea solo un elemento pasajero para un mandatario que aún tiene por delante tres años y medio de trabajo.

Lea: La mayoría legislativa no cambia a pesar de la derrota electoral del gobierno con la consulta popular

Solo así, por ejemplo, la derrota del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el plebiscito de 2016 para que se validaran los diálogos de paz con las FARC, fue matizada. Si bien este le marcó un grave deterioro, Santos persistió en ese proyecto de desmovilización de la guerra interna por la vía institucional hasta que, en 2018, dejó el poder con casi el 38% de aceptación.

Una popularidad similar con la que Sixto Durán Ballén entregó el cargo en agosto de 1996, luego de que en noviembre de 1995 su consulta de 11 preguntas fuera ampliamente derrotada.

Un panorama similar envuelve la gestión de Gabriel Boric en Chile que, al poco tiempo de asumir el poder y militando en la izquierda radical, el proyecto de Constitución que él mismo impulsó desde el cruento paro de 2019 fracasó estrepitosamente en el referendo popular.

Y aunque el mandatario chileno no ha sido, precisamente, el más popular de la región, su gobierno -que está por terminar- ha conservado la majestad y el respeto político. El secreto para Noboa, está en revalorizar lo poco de instituciones que quedan en el país y trabajar con planes mejor estructurados y una visión totalmente alejada del cálculo electoral.

Lea también: Daniel Noboa enfrenta su primera derrota electoral, tras el triunfo del No en la consulta popular y el referéndum

Forzar un modelo de comicios permanentes hoy le pasa una factura muy dolorosa. Consumió innecesariamente su popularidad y el margen de gobernabilidad que le cobijaba es más estrecho. Tendrá que gobernar con lo que toca. Lo mejor de todo, para los ecuatorianos, es que no habrá elecciones o hasta febrero de 2027.

*La dramática situación carcelaria. Ya no solo son las muertes violentas, sino la indolencia institucional por la que han muerto 500 reos a costa de la tuberculosis. Que en pleno 2025 haya un deterioro de ese nivel para un ser humano es algo de lo que debemos sentir vergüenza. https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/10-reos-muertos-penitenciaria-litoral-OB10444192
