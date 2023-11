Noboa brilla con la indiferencia

Se entendía que sus silencios en campaña eran parte de una estrategia para posicionarse en el terreno de la novedad y lo diferente. Tres semanas, luego de su victoria electoral, ese silencio se transformó en indiferencia. El país corre en círculos por los apagones, que se supone es la última plaga que le faltaba al sector productivo para volver a estancarse y el flamante presidente no dice nada.

Ojo, fue Noboa quien en el debate de primera vuelta habló de una transformación completa al sistema eléctrico para que las tarifas bajen de costo y estas levanten la economía. Habló de corrupción e ineficiencia. Y ahora que los racionamientos son una realidad, Noboa ha evitado dar cualquier pronunciamiento que deja dos lecturas: trata de no cuestionar los profundos errores del presidente Guillermo Lasso o no sabe qué hacer en esta emergencia.

La segunda papa caliente viene por cuenta de los diálogos políticos para la reorganización de la Asamblea. Mientras son los relato del PSC, del correísmo y de Construyen los que se imponen, Noboa brilla por el silencio.

No hay una sola agenda de trabajo por la que se supone amerita que Noboa se alíe a quien derrotó en la segunda vuelta. No hay el compromiso por marcar una sola línea roja que aclare a los ecuatorianos qué no es capaz de hacer el nuevo mandatario bajo el cuento la gobernabilidad.

La indiferencia de Noboa puede resultar ofensiva para un país que votó por él y que a cambio necesita certezas y transparencia. Darle la espalda, pretendiendo que con marketing se puede suplir estos vacíos, será la peor política comunicacional.

Finalmente está lo que parece ser una tirante relación con la vicepresidenta electa Verónica Abad. Mientras a ella se la ve mejor conectada con la agenda del país y asumiendo con mayor dinamismo este proceso de transición, Noboa reedita el comunicado de los días de campaña insistiendo que Abad tiene como misión principal la política migratoria. ¿Por qué insiste en este planteamiento? En fin, más dudas y desalientos.