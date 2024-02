La derecha de Sebastián Piñera

Vayamos por partes y para eso cabe apuntar cómo el joven politólogo chileno, Guido Cevallos lee a Piñera. Dice que fue de esa camada de políticos de derecha que siempre cuestionó las violaciones a los DD.HH. perpetradas por la dictadura de Augusto Pinochet. Esto a pesar de que su primer gobierno (2010-2014) selló para siempre el fin de la Concertación, aquel proyecto de socialistas y demócratas cristianos que por 20 años gobernó la exitosa transición democrática.

Sí, fue un empresario exitoso; uno de los hombres más ricos de la región. Pero su habilidad como político, apunta Cevallos, radicaba en que sabía manejar el sector público y las cuestiones de Estado. Abierto a los acuerdos políticos para impulsar las agendas nacionales. Fue de los presidentes sudamericanos que menos polemizó en esa agobiante disputa del relato, a las que nos acostumbraron Chávez, Uribe, Correa, Maduro, Lula, Evo, los Kirchner, Bolsonaro y ahora Milei.

Se inauguró como Presidente con aquel rescate épico a los 33 mineros atrapados en Chile. Su liderazgo en esa gestión le permitió ganar empatía con el pueblo llano y sencillo. Piñera no era hombre de poses; bastante amable en el trato, pues lo conocí personalmente en 2010 y me dio la impresión de que, a pesar de ser hombre rico, empresario y derechoso, no tenía las taras de aquellos conservadores de raigambre aristócrata.

La regla de la política, generalmente, dice que los primeros mandatos superan con creces a los segundos. Y bien Piñera pudo haberlo sentido en carne propia, tras su regreso a La Moneda entre 2018 y 2022.

El estallido de octubre de 2019 estuvo a punto de sacarlo de la Presidencia y con ello, casi se consuma un golpe de Estado avivado por Maduro desde Caracas.

La imagen de Piñera (político hambreador, que subió los pasajes de metro y condenó a las clases medias chilenas a soportar los techos de cristal, por la carestía de la vida) se pulverizó, pero se probó su talla de estadista. La izquierda regional le acusará de represor, de haber sido un Pinochet chiquito. Sin embargo, el Presidente reconoció que en ese momento su país clamaba por un nuevo contrato social y abrió las puertas a que el conflicto y la anarquía de las calles se encauzaran democráticamente en el llamado a una convención constitucional, donde la izquierda “moderna” de Chile se estrelló contra el pavimento, a pesar de que lograron poner a un presidente de esa tendencia.

Su país, en los plebiscitos de 2022 y 2023, dijo “no” al desorden socialista; la Constitución no fue reemplazada. Gabriel Boric aceptó como un demócrata la voluntad nacional y Chile camina en orden hacia el mundo desarrollado.

Piñera, en gran medida, supo adaptarse a los grandes desafíos. Y si el estallido de 2019 casi termina con su mandato, la pandemia de 2020 le significó una nueva oportunidad para ejercer como estadista. Chile fue de los países que menos muertes reportó por Covid-19; que supo controlar el brote y que más rápido vacunó a su gente. En síntesis, la gran capacidad administrativa que la derecha siempre reivindica como un valor de la tendencia, se materializó en los meses finales de ese gobierno.

Piñera, experto en gestionar desastres naturales, se fue a su casa. Se dirá que la sociedad chilena tiene el talento para forjar políticos que estén a su altura. Piñera fue uno de ellos, demostrando que la derecha democrática tiene sentido y valores mucho más fuertes que los de cualquier socialista del siglo XXI, aferrado al poder o huyendo por los tejados para no rendir cuenta de sus desfalcos oprobiosos.