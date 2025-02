Mucho se ha hablado, en estos días, de que los votos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta no son endosables. Es decir, que sus pequeños liderazgos no tienen la capacidad de condicionar la conducta de las personas que los apoyaron en la papeleta.

Tres doritos después, la operación política de la Revolución Ciudadana, a fin de lograr que el 5,2% de electores que votó por Leonidas Iza se vaya con Luisa González fue pública, notoria y asfixiante.

Iza, quien tiene el gran poder de comandar la Conaie, ha hecho verdaderas piruetas conceptuales, no solo para lavar la cara de Rafael Correa y sus 10 años de atropello al pueblo indígena, sino para sugerir que sí hay espacio para conversar con la candidata de la Revolución Ciudadana, asegurando que ella no contestará las llamadas desde Bélgica.

Hasta ahora, las intermediaciones de Iza no han sido exitosas. La Confeniae, ala amazónica de los indígenas de la Conaie, no plegaron a sus reuniones en Quito y han tomado distancia, por el momento, de cualquier acuerdo que él cierre con el correísmo. No solo eso, el Movimiento Indígena de Chimborazo descartó de manera tajante cualquier apoyo a Luisa González.

Mientras que los líderes tradicionales de Pachakutik como Marlon Santi, Salvador Quishpe o Cecilia Velasque han insistido en que el pueblo indígena tiene memoria sobre toda la persecución que recibieron del gobierno de Alianza PAIS. Hasta hubo foto de la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, con el ministro de Gobierno, José de la Gasca.