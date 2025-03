El presidente Daniel Noboa tiene en sus manos uno de los temas más importantes y delicados de la discusión nacional. Y para que este se vuelva realidad, se necesita una enorme dosis de pedagogía hacia los ciudadanos y una estrategia de contención del relato destructivo de sus adversarios.

Ninguna de estas condiciones se ha dado y, por eso, la delegación del campo Sacha a un consorcio privado es motivo de críticas profundas en plena campaña electoral.

La propuesta del Régimen es que el campo petrolero más productivo que tiene el país sea operado los próximos 20 años por el consorcio Amudaimi-Petrolia, a la vez, empresas filiales de la estatal china Sinopec y de la empresa canadiense New Stratus Energy, con el objetivo de reemplazar toda la infraestructura ahí existente de más de 50 años.

Solo así sería posible reactivar el campo para subir su producción de 77 mil a 100 mil barriles diarios de crudo, con lo cual se necesita una inversión no menor a 3.500 millones de dólares.

El consorcio dice que reparará todos los pasivos ambientales que hay en ese campo y que Petroecuador no los ha resuelto, así como el aprovechamiento del gas que se desperdicia de los mecheros para crear energía térmica.

Los nuevos operadores pagarían impuestos por su actividad y una tarifa más alta de la que paga Petroecuador por usar el SOTE.

Previo a la firma del contrato, el Estado recibirá una prima de 1.500 millones de dólares que no es deuda ni compromete descuentos a futuro, sino que se destinaría a “inversión social”.

Todos estos aspectos, sin embargo, quedaron de lado cuando los críticos a esta delegación consiguieron que la narrativa se concentrara, básicamente, en la idea del supuesto perjuicio que significaría que el Estado se beneficie de un margen de producción que oscila entre el 19 y 26 por ciento dependiendo de la cotización del WTI.

Un país como el Ecuador, cuyas élites políticas son tan reacias a apoyar la inversión extranjera, y con un celo, generalmente infundado, sobre la participación de la empresa privada en la gestión de los recursos naturales, necesitaba un proceso de pedagogía muy bien cuidado para evitar todos los sobresaltos que surgieron en redes sociales, durante el feriado de Carnaval, posicionando la idea de que todo esto no es más que un “latrocinio” de la familia Noboa contra el Estado y el pueblo.

Por lo tanto, era de esperar que el Presidente se pusiera al frente de este proyecto y le explicara al país, desde el inicio de las conversaciones, por qué es necesario que Sacha, conocida como la joya de la corona, no sea manejado por Petroecuador, pues su capacidad financiera, gerencial y operativa impide que el campo sea mejor aprovechado.

Es una lástima que en la guerra de los relatos, mal intencionados muchos por la fiebre electoral, la ecuación no se vea completa. Y no se diga que el Ecuador como nación, estos momentos, no tiene recursos para dinamizar su infraestructura petrolera y que, por lo tanto, la caída en la producción será constante.

Ni el correísmo ni Leonidas Iza ni los sindicatos petroleros, por ejemplo, han rendido cuentas al país de porqué Petrocuador se convirtió en un foco de corrupción, de desperdicio de miles de millones de dólares en refinerías inexistentes o peligrosamente mal construidas y de negociados infames.