10 nov 2025 , 11:51

Un título en espera y el cupo a la Libertadores está al rojo vivo

Independiente del Valle deberá esperar para celebrar el título, mientras Barcelona y Liga de Quito se preparan para un duelo decisivo que podría definir el segundo cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

   
    Liga de Quito conserva el segundo lugar de la LigaPro.( API )
Independiente del Valle dejó pasar la oportunidad de coronarse campeón del fútbol ecuatoriano este fin de semana. Su derrota 0-2 ante Universidad Católica pospuso una celebración que parecía inminente, pero que deberá esperar al menos una jornada más.

El equipo de Javier Rabanal sigue siendo líder sólido con 73 puntos, aunque el tropiezo mostró que incluso los más consistentes pueden flaquear cuando la presión se acumula.

Mientras tanto, la emoción de la Liga Pro se concentra en una batalla paralela: la lucha por el segundo lugar entre Liga de Quito y Barcelona SC, una pelea sin tregua que promete un desenlace vibrante.

Ambos equipos ganaron sus compromisos —los albos 3-1 a Libertad y los toreros 2-1 al Orense— y comparten el mismo puntaje (61 unidades). Sin embargo, los capitalinos tienen mejor diferencia de goles y un partido pendiente ante el propio Independiente del Valle, lo que podría resultar determinante.

La próxima jornada pondrá sobre la mesa un duelo de alto voltaje: Barcelona recibirá a Liga en Guayaquil, en un partido que puede marcar el destino de ambos en la Copa Libertadores 2026. No se trata solo del prestigio o del orgullo histórico entre toreros y albos; está en juego un cupo directo a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Ganar en el Monumental podría significar millones en ingresos y, sobre todo, un alivio deportivo tras una temporada irregular para los dos gigantes.

En la otra orilla, Universidad Católica vuelve a demostrar que, cuando juega sin presión, es capaz de complicar a cualquiera. Su triunfo ante el puntero lo mantiene cuarto con 55 puntos y la ilusión intacta de clasificar a la fase previa de la Libertadores por mérito propio.

Más abajo en la tabla, por el segundo hexagonal, El Nacional y Emelec libraron una batalla de supervivencia más que de ambiciones. El cuadro militar, con tantos de Reasco y Vélez, remontó el gol inicial de Jaime Ayoví para imponerse 2-1 y dejar al Bombillo en una posición incómoda. Ambos equipos siguen arrastrando problemas económicos y de regularidad que se reflejan en su rendimiento.

Y si de luchas intensas se trata, la pelea por no descender también ofrece su propio drama. El Manta se impuso 3-0 a Mushuc Runa y se mantiene en lo más alto del cuadrangular, mientras Técnico Universitario y Vinotinto empataron 1-1, dejando todo abierto en la parte baja.

El campeonato entra en su recta final con distintos frentes abiertos: un Independiente del Valle que ve la gloria a la distancia, un duelo que puede definir la Libertadores y una pugna feroz por la permanencia. Todo en un mismo escenario, el del fútbol ecuatoriano, donde cada fecha parece escrita para el suspenso.

