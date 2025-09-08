Opinión Estadio
08 sep 2025 , 13:27

Un cierre con orgullo y goles

La Tri se enfrenta a Argentina en el cierre de las Eliminatorias, con la oportunidad de romper la sequía goleadora, celebrar la despedida de Enner Valencia y consolidar su defensa como la mejor de Sudamérica.

   
  • Un cierre con orgullo y goles
    Los jugadores de Ecuador durante un entrenamiento en el estadio Monumental, en Guayaquil, antes del duelo contra Argentina.( API )
Fuente:
Propio
user placeholder

Marco Carrasco
Canal WhatsApp
Newsletter

Este martes, la selección de Ecuador tendrá la oportunidad de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con algo simbólico: romper la sequía goleadora contra el campeón del mundo, Argentina, en un partido que además marcará la despedida de Enner Valencia, nuestro máximo goleador histórico con 46 tantos.

Si bien Ecuador ya aseguró su clasificación hace dos fechas, la producción ofensiva ha sido discreta: apenas 13 goles en 17 partidos.

Tras el doblete de Enner Valencia frente a Venezuela, la Tri no ha podido anotar contra Chile, Perú, Paraguay y Brasil, en una racha de empates sin goles que ha despertado críticas hacia Sebastián Beccacece, sobre todo si se compara con procesos pasados, donde Ecuador llegó a marcar entre 20 y 27 goles en eliminatorias.

Sin embargo, no todo es preocupación: la defensa ecuatoriana ha brillado. Con solo cinco goles recibidos, Ecuador es el equipo con la mejor solidez defensiva de Sudamérica, superando incluso a Argentina, que encajó nueve tantos.

Este equilibrio defensivo, heredado de la primera etapa de Félix Sánchez y consolidado por Sebastián Beccacece, es la base de la tranquilidad que siente la afición, a pesar de la falta de gol.

El duelo contra Argentina tendrá ingredientes especiales: la Tri recupera a Moisés Caicedo y Alan Franco, piezas clave en el mediocampo, mientras que la Albiceleste llegará sin Lionel Messi, quien se despidió de las eliminatorias, ni con otros jugadores importantes como Cristian ‘Cuti’ Romero o Enzo Fernández.

Esto abre la posibilidad de que Ecuador intente imponer su ritmo y cierre el ciclo eliminatorio con un resultado histórico en el Monumental.

Más allá del marcador, este partido simboliza el momento de celebrar a Enner Valencia, valorar la solidez defensiva y reflexionar sobre cómo equilibrar la creación ofensiva en futuras competiciones.

La Tri tiene ante sí la oportunidad de demostrar que, incluso frente a los mejores, puede jugar con orgullo, estrategia y pasión.

Este martes, no solo se trata de goles: se trata de honrar a los referentes, consolidar la defensa y cerrar un ciclo de eliminatorias con dignidad ante un rival de talla mundial.

Temas
Selección de Ecuador
Selección de Argentina
Eliminatorias Mundial 2026
Enner Valencia
Guayaquil
Noticias
Recomendadas