Pasó lo que tenía que pasar

Mientras <b>Independiente del Valle</b> avanza con paso de campeón —ya con 70 puntos y un dominio sin discusión—, la verdadera emoción de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/tabla-de-posiciones/liga-pro/serie-a-ecuador target=_blank>LigaPro 2025</a> parece haberse desplazado a un peldaño más abajo. La<b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/liga-de-quito-analiza-renovacion-contrato-tiago-nunes-KC10301193 target=_blank></a> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ismael-rescalvo-rueda-prensa-barcelonasc-liga-quito-partido-parejo-estadisticas-datos-ligapro-FK10295743 target=_blank></a><b></b> <b></b>