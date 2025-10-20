Opinión Estadio
Pasó lo que tenía que pasar

Por como venían jugando ambos equipos, no era difícil predecir que Liga de Quito se quedaría con el resultado ante Barcelona en casa.

   
    Liga de Quito goleó a Barcelona y le arrebató el segundo lugar de la LigaPro.( API )
Mientras Independiente del Valle avanza con paso de campeón —ya con 70 puntos y un dominio sin discusión—, la verdadera emoción de la LigaPro 2025 parece haberse desplazado a un peldaño más abajo.

La lucha por el segundo lugar, entre Liga de Quito y Barcelona, se ha convertido en la otra 'final' del campeonato: una pugna que refleja no solo diferencias de resultados, sino de rumbo, de administración institucional y de gestión técnica.

Pasó lo que tenía que pasar. Por como venían ambos equipos, no era difícil predecir que Liga de Quito se quedaría con el resultado en casa. La goleada 3-0 en el Rodrigo Paz Delgado fue más que un golpe de autoridad de los albos sobre los toreros. Representó el punto de quiebre entre dos proyectos que comenzaron en el mismo mes, bajo premisas similares, pero con desenlaces distintos.

Tiago Nunes llegó a Liga en junio para recomponer un equipo desgastado por la irregularidad y el cambio de ciclo tras las glorias recientes. En poco tiempo, logró consolidar una idea, dar protagonismo a jugadores jóvenes y recuperar la confianza en casa.

Nunes tiene a Liga peleando por meterse a la final de la Copa Libertadores y al mismo tiempo, en el ámbito local, tiene a su equipo en pelea por el segundo lugar de la LigaPro, arrebatado a Barcelona tras la goleada en Quito, y compitiendo también en la Copa Ecuador.

Ismael Rescalvo, en cambio, tomó las riendas de Barcelona con la promesa de devolverle competitividad y carácter a un plantel que había perdido identidad. Recordemos que cuando el español asumió el mando de los toreros, IDV apenas lo superaba por un punto; hoy esa brecha es de 16 unidades.

Hasta ahora, los números y las sensaciones le juegan en contra: un equipo sin peso ofensivo, con dudas defensivas y una desconexión que ni el talento individual logra disimular.

Los datos no mienten. Desde la llegada de ambos técnicos, Liga de Quito ha mostrado una curva ascendente en rendimiento y resultados, mientras Barcelona —eliminado de todo— se mantiene en un bajón preocupante, que lo ha llevado a perder terreno incluso frente a rivales directos por la Libertadores 2026.

No hay justificativo que valga. El líder IDV también pelea por llegar a la final de la Copa Sudamericana mientras domina el torneo local sin discusión. Barcelona está haciendo de su centenario un año para el olvido en cuanto a lo deportivo, pero los responsables del fracaso están bien identificados.

