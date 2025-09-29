IDV y la mesa servida en LigaPro

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-jugara-proxima-fase-ligapro-MJ10192394 target=_blank>LigaPro 2025</a> cerró su fase regular y entramos al terreno más emocionante del campeonato: el primer hexagonal y el cuadrangular del descenso. A partir del <b>5 de octubre</b> se escribirá una historia <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/javier-rabanal-si-es-por-trabajo-independiente-del-valle-merece-ser-campeon-FJ10193666 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/el-independiente-del-valle-vs-liga-de-quito-por-el-hexagonal-final-podria-diferirse-BJ10194566 target=_blank></a> <b></b> <b></b>