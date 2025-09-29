Opinión Estadio
29 sep 2025 , 13:39

IDV y la mesa servida en LigaPro

Inicia la fase que premia la regularidad y castiga la improvisación. Serán diez fechas apasionantes con un claro favorito al título, pero se esperan sorpresas.

   
  • IDV y la mesa servida en LigaPro
    Independiente del Valle, líder de la LigaPro.( API )
Fuente:
Propio
user placeholder

Marco Carrasco
Canal WhatsApp
Newsletter

La LigaPro 2025 cerró su fase regular y entramos al terreno más emocionante del campeonato: el primer hexagonal y el cuadrangular del descenso. A partir del 5 de octubre se escribirá una historia diferente, donde las distancias, los proyectos deportivos y las urgencias económicas se pondrán a prueba en un formato que premia la regularidad y castiga la improvisación.

En el hexagonal principal, Independiente del Valle parte con una ventaja casi insultante: 64 puntos que lo ponen 10 por encima de Barcelona y 13 de Liga de Quito.

Esa diferencia no es casualidad, es consecuencia de un proyecto sostenido, sí, pero también es el reflejo de que nadie le ha competido al nivel de Independiente del Valle.

Si toreros y albos tienen esa desventaja es también por sus propios errores, por sus irregularidades. Liga de Quito, al menos, puede justificarlo porque está en otro frente, metido entre los cuatro mejores de la Libertadores, ¿pero Barcelona?

Hoy, más que un candidato, el club de Sangolquí es el gran favorito. Cualquier desenlace que no sea su consagración levantaría titulares como hazaña, milagro o catástrofe.

Universidad Católica, Orense y Libertad completan el grupo, conscientes de que su rol principal será aguar la fiesta de los grandes y, de paso, tratar de meterse a la Libertadores. Al menos la Sudamericana ya está asegurada.

El segundo hexagonal, el de la “zona gris”, no promete títulos pero sí un premio importante: el último cupo para la Copa Sudamericana 2026. Deportivo Cuenca, Aucas y Emelec aparecen como los más opcionados, pero no deben confiarse. Allí, cada punto vale como oro y equipos como Macará, El Nacional y Delfín pueden arruinar planes con una victoria inesperada.

Y en el sótano del torneo, el cuadrangular del descenso, la tensión será máxima. Técnico Universitario, Vinotinto, Mushuc Runa y Manta pelearán por dos puestos de permanencia. Aquí no hay margen de error ni tiempo para proyectos a largo plazo: es sobrevivir o morir.

La presión en estos partidos suele ser más asfixiante que la lucha por un título, porque se juega la economía de clubes, la estabilidad de ciudades y hasta el futuro de carreras deportivas.

El formato de la LigaPro, con puntos arrastrados, premia lo hecho en la primera parte y obliga a mantener una regularidad que pocos pueden sostener. Esa es la razón por la que Independiente arranca con tanto favoritismo y por la que otros equipos deberán jugar prácticamente a la perfección para equilibrar la balanza.

Temas
LigaPro
Ecuador
Noticias
Recomendadas