La FEF reprueba: ningún árbitro ecuatoriano en el Mundial 2026

La noticia de que <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ningun-arbitro-ecuatoriano-mundial-2026-MH10537308 target=_blank>ningún árbitro ecuatoriano fue considerado por la FIFA para el Mundial 2026</a> ha generado molestia en algunos sectores, pero siendo honestos, <b>no debería sorprender a nadie</b>. Más allá de <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b>