BSC vs. IDV: soñar o resignarse

Duelo clave en el Monumental: Independiente del Valle busca despegarse en la cima, mientras Barcelona se aferra a mantener viva la pelea por el título en este hexagonal final.

   
    Barcelona se enfrentará a Independiente por el hexagonal 1 de la LigaPro.( API )
El arranque del hexagonal final de la LigaPro 2025 no pudo haber deparado un mejor escenario: Barcelona recibe en el Monumental a Independiente del Valle en un choque que, más que tres puntos, pone en juego la ilusión de un título.

El equipo de Javier Rabanal llega con el cartel de favorito, respaldado por 64 puntos, 10 más que Barcelona, que lo colocan en la cima de la tabla de posiciones.

Una victoria en Guayaquil no solo ampliaría la distancia frente a su inmediato perseguidor, sino que también lo acercaría de manera tangible a la corona, instalando la sensación de que el campeonato podría definirse antes de lo esperado.

Pero el fútbol siempre ofrece segundas oportunidades. Para Barcelona, este partido es la última gran carta para recortar distancia y alimentar la esperanza de alcanzar el título.

Un triunfo en casa ante el puntero devolvería la ilusión a su hinchada y mantendría viva la disputa. Una derrota, en cambio, lo obligaría a resignarse a pelear con Liga de Quito por un segundo puesto que sabe a fracaso para la afición amarilla.

El duelo tiene además un matiz especial desde el banquillo: Rabanal frente a Ismael Rescalvo, dos entrenadores españoles con estilos distintos, pero igualmente obsesionados con el control del juego.

Sobre la cancha, las miradas estarán puestas en Claudio Spinelli, artillero de los rayados, y en el uruguayo Octavio Rivero, referente ofensivo del Ídolo.

El contexto agrega dramatismo. Liga de Quito y Universidad Católica librarán su propio pulso por no quedarse rezagados, mientras Libertad y Orense buscan acercarse a un cupo de Libertadores. Sin embargo, todo apunta a que el gran foco de la primera jornada del hexagonal principal se concentrará en Guayaquil este domingo.

El partido entre Barcelona e Independiente del Valle es un choque que invita a soñar: a unos, con la posibilidad de coronarse antes de tiempo; a otros, con mantener viva la fe de remontar.

