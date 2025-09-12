Opinión Estadio
12 sep 2025 , 13:15

A levantarse temprano, por Piero Hincapié y su debut con Arsenal

Piero Hincapié podría debutar este sábado con el Arsenal en la Premier League. Su fichaje despierta ilusión en los hinchas que madrugarán para verlo con los Gunners.

   
    Piero Hincapié en una imagen difundida por el Arsenal, en su primera entrevista como jugador de los Gunners.
Marco Carrasco
Hay madrugadas que valen la pena. Este sábado, en miles de hogares ecuatorianos, la alarma sonará antes de las 06h30. No se trata de una cita cualquiera: se trata del posible debut de Piero Hincapié con el Arsenal, uno de los clubes más grandes e históricos de Inglaterra.

El último día de mercado, los ‘Gunners’ anunciaron la incorporación del defensor tricolor en calidad de cedido, con una opción de compra obligatoria que asciende a 60 millones de dólares. Cifra que no solo habla de la confianza en su talento, sino también de la consolidación de Hincapié como uno de los futbolistas ecuatorianos más importantes de la actualidad.

Mikel Arteta no tardó en dejar claro el valor de su llegada: “Es un jugador que hemos seguido durante varios años. Tiene experiencia, versatilidad y presencia física. Estamos muy contentos de tenerlo”. Palabras que, viniendo de un técnico obsesionado con los detalles, suenan a garantía de minutos y de protagonismo.

Quizá no aparezca de titular ante Nottingham Forest porque apenas lleva dos entrenamientos desde que regresó de jugar con la selección de Ecuador, pero sí puede tener minutos, en todo caso la expectativa ya está sembrada y tendremos que levantarnos temprano para verlo.

En Ecuador sabemos que cada segundo en cancha cuenta y que su estreno será el inicio de un nuevo capítulo: el de un defensor que ha recorrido un camino meteórico desde Independiente del Valle, Talleres de Córdoba y Bayer Leverkusen, hasta instalarse en la Premier League con la autoridad de haber disputado 166 partidos en Europa y conquistado un triplete histórico con el club alemán.

Lo de Hincapié trasciende lo individual. Representa un nuevo hito para el fútbol ecuatoriano. Un fichaje de 60 millones de dólares no es solo un récord, es también una declaración: nuestros jugadores están listos para competir en las ligas más exigentes del planeta como la Premier League, para vestir camisetas de élite y para ser parte de equipos que pelean por títulos.

Arsenal, tres veces subcampeón consecutivo en Inglaterra, busca dar el salto definitivo a la gloria. Y ahora, en esa lucha, tendrá sangre ecuatoriana en su defensa. Por eso el país está expectante, porque no se trata únicamente de Piero: se trata de ver a Ecuador reflejado en el césped de la Premier League.

Este sábado, con café en mano y los ojos puestos en Londres, estaremos listos para madrugar. Porque cuando juega uno de los nuestros, juega todo un país.

