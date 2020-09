Los "mensajes de miedo" que podrían bloquear WhatsApp

El portal de tecnología, Wabetainfo, publicó un artículo sobre unos mensajes que están circulando por WhatsApp que podrían bloquear la aplicación en los dispositivos móviles. De acuerdo a la información, los "mensajes de miedo" no pueden ser procesados por la aplicación por la cantidad de caracteres extraños que tienen.

"WhatsApp tampoco puede procesar el mensaje por completo, porque su estructura es muy extraña: la combinación de estos caracteres crea una situación en la que no se ​​puede procesar el mensaje, lo que determina un bloqueo infinito", explica la página web.

En su cuenta de Twitter, el portal compartió esta información y pudo confirmar que muchos usuarios han tenido este problema. De acuerdo a las respuestas en la red social, los usuarios de WhatsApp en Brasil han tenido bastantes inconvenientes con estos "mensajes de miedo".

❌ Scary messages and vcards freeze WhatsApp



These messages contain crash codes and they are very dangerous.

Scary messages should immediately get the attention of @WhatsApp. #RThttps://t.co/guPfspUqdp

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 6, 2020