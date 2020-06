Twitter habilita la opción de notas de voz

Twitter anunció que ahora los usuarios de la plataforma van a poder enviar tuits con audios de hasta 140 segundos. Esta nueva característica, está disponible para iOS, sistema operativo de Apple.

Si las personas se pasan de los 140 segundos habilitados, pueden seguir grabando el mensaje y automáticamente se va a crear un hilo para continúar con la idea en otro tuit.

"Puedes tuitear un tuit. ¡Pero ahora puedes tuitear tu voz! Lanzando hoy en iOS, ahora puedes grabar y tuitear con audio", publicó la compañía sobre la nueva herramienta.

Por ahora, esta opción no estará disponible para la versión de escritorio de Twitter ni en Android, otro de los sitemas operativos más utilizados en el mundo.

A continuación, los pasos para enviar un tuit con audio:

1.- Abrir la aplicación

2.- Dar clic en redactar

3.- Al lado de la opción de agregar contenido multimedia está la opción de nota de voz.

4.- Entrar y grabar el mensaje de voz.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020