El truco para evitar los anuncios en Youtube

En los videos de Youtube, los usuarios deben esperar varios segundos para omitir los anuncios que aparecen en la plataforma, acción que puede ser molesta para algunos. La forma para evitar que continúen apareciendo estos anuncios fue revelada por un internauta en la web Reddit.

Según publicó el usuario, lo único que hay que hacer es colocar un punto (.) extra después de URL del video. Además, aseguró que el truco también puede servir en los dispositivos móviles usando la función "solicitar sitio de escritorio".

Otras formas para evitar los anuncios en la plataforma es pagando una suscripción en Youtube Premium o utilizar un bloqueador de anuncios en los navegadores que se vayan a utilizar.

La publicidad que parece antes de reproducirse un video en la página puede durar entre 15 a 30 segundos. Varias veces, el anuncio se puede saltar luego de 5 segundos de reproducción.

You can bypass youtube ads by adding a dot after the domain - https://t.co/r3Rd7bWi19 pic.twitter.com/qzxeqcn831

— xem ‏ (@MaximeEuziere) June 15, 2020