Roth vendió en una subasta este jueves la propiedad de su meme como un token no fungible (NFT), un certificado de propiedad digital.

Un golpe de suerte

"Mi padre estaba haciendo fotos de la casa y entonces me dice que era el momento de sonreír. Me pide que sonría y por eso es que hago esa cara, porque era como yo sonreía, la cara que ponía para sonreír, en ese entonces", dice.

De la foto al meme

No fue hasta 2008, cuando conocieron que había ganado un concurso de una revista especializada sobre el tema: "emociones en la fotografía".

"Simplemente la hacen encajar en cualquier imagen", le dijo Roth al New York Times. "Me encanta verlos (los memes) porque nunca haría ninguno de ellos, pero me encanta ver lo creativa que es la gente".