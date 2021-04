Las aplicaciones de Whatsapp, Facebook e Instagram han sufrido interrupciones de servicio durante la tarde de este jueves 8 de abril en Ecuador, Estados Unidos y otras regiones, según informó el sitio Downdetector y usuarios en otras redes sociales, como Twitter.



Internautas notificaron tener problemas con las aplicaciones de mensajería propiedad de Facebook, así como Instagram, también parte del gigante tecnológico.



Según Downdetector, que avisa de cortes en servicios digitales con base en informes de usuarios, el apagón afectó también a Canadá, Argentina, Venezuela, México, entre otros países.

En Ecuador el servicio se ha ido restableciendo progresivamente, no obstante, usuarios afirman que hasta las 18:00 las aplicaciones continuaban lentas.



El apagón pareció haber afectado especialmente a Facebook, puesto que Downdetector indicaba que más de 100.000 personas estaban informando de que la aplicación no estaba funcionando sobre las 16:30 (hora de Ecuador continental), e Instagram, de la cual se habían recibido otros 90.000 avisos a la misma hora.



En el caso de Whatsapp, la interrupción afectaba sobre todo a los usuarios de la versión web de la aplicación.



Facebook, en su cuenta de Twitter, señaló a las 18:15 que "un cambio en la configuración" ocasionó el problema.

"¡Y estamos de vuelta! Hoy temprano, un cambio en la configuración hizo que los servicios de Facebook no estuvieran disponibles para algunas personas. Desde entonces, hemos investigado y resuelto rápidamente el problema", indicó la compañía.

And we’re back! Earlier today, a configuration change caused Facebook services to be unavailable to some people. Since then, we have quickly investigated and resolved the issue.

— Facebook (@Facebook) April 8, 2021