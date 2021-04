Reto de Tik Tok provocó la muerte cerebral de un niño

Joshua Haileyesus, niño de 12 años de edad, se encuentra con muerte cerebral luego de intentar un reto viral de reconocida plataforma juvenil, Tik Tok.

El desafío se llama 'Blackout Challenge', donde los involucrados deben ahorcarse hasta perder el conocimiento. De acuerdo a la información de medios estadounidenses, su hermano gemelo lo encontró en el piso del baño con el cordón de un zapato en el cuello.

Joshua fue trasladado a un hospital de emergencia, pero su situación es crítica. Los doctores del establecimiento le dijeron a los padres que se preparen para lo peor.

El 'Blackout Challenge' se suma a la larga lista de retos virales que han puesto en peligro a muchos jóvenes alrededor del mundo. En Chile e Italia, dos menores de edad han perdido la vida por este desafío.

12-Year-Old Joshua Haileyesus In Critical Condition After Trying ‘Blackout Challenge’ https://t.co/kXWPwsgZWo pic.twitter.com/NEsrMljO1X

— CBSDenver (@CBSDenver) March 29, 2021