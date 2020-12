Descubrió que tiene COVID por un vaso de café

Un video colgado en TikTok ha sorprendido a los usarios, ya que en él una usuaria compartió la curiosa forma cómo se enteró que tenía coronavirus.

Según el portal eldiariony.com, una joven llamada Maryn Short narra cómo se dirige a un Starbucks a comprar un café que escuchó está llamando mucho la atención.

La bebida es altamente solicitada debido a su intensidad de sabor y la gran cantidad de ingredientes con el que está hecho.

Maryn se sorprendió al darle el primer sorbo a su café, ya que no le sabía a absolutamente a nada, ni tampoco podía percibir el aroma del café, que estaba preparado con jarabe de vainilla, de caramelo, chispas y crema batida.

“Esto no tiene sabor. ¿Por qué no puedo probarlo?, ¿tengo COVID? Espera, no puedo saborear nada”, dice en el video la joven, con una risa un tanto nerviosa.

Agrega que había amanecido con la nariz muy congestionada, pero no le dio importancia pues consideraba que se trataba de un síntoma relacionado con una alergia que padece.

De acuerdo con medios locales, ese mismo día, Short se realizó una prueba del virus y resultó positiva.

La prensa informó que la chica experimentó días más tarde fiebres altas, pero, por fortuna, se encuentra ya recuperándose. Ha vuelto a tener el 80% del sentido del gusto.