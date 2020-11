El dramático ruego de una joven a su exnovio

Zas, ¿qué tanto te aferras a tu pasado?, jajaja, ¡esto está canijo!



Cuando te dicen: "No", ¡es no!, qué paciencia de la novia que no se le echó encima, --#ex #AmigaDateCuenta #Morelia pic.twitter.com/XpafGt8w98

— Alex Cisneros (@_alex_cisneros) November 20, 2020