La CIA pide que encuentren 10 diferencias en dos fotos

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) compartió este martes en su cuenta de Twitter dos imágenes del centro de una ciudad y pidió a los usuarios que encuentren 10 diferenciasentre las fotografías: "Ponga a prueba sus habilidades de observación".

Algunos internautas lograron descubrir más discrepancias. "¡Más de 10!", escribió un usuario, mientras otro aseguró que tardó "menos de un minuto" en resolver el reto.

Los usuarios no tardaron en apuntar que el organismo pasó por alto dos detalles minúsculos: una línea fina de pintura, que faltaba bajo uno de los arcos en el lado izquierdo de una de las fotos, y el logo de un vehículo del mismo lado de la calle, que desapareció en una de las imágenes.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz

— CIA (@CIA) September 8, 2020