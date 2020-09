Joao Guilherme Torres Fadini (24) y Larissa Campos (25) viajaron a Ituparanga, San Pablo, con la ilusión de celebrar su compromiso. Inesperadamente, vivieron una trágica desgracia: el pasado 31 de agosto, él falleció. Los futuros esposos habían decidido compartir unos días con sus amigos para festejar la nueva etapa en la relación cuando el joven desapareció en el mar.

"Nos habíamos sacado fotos en ese momento. Me había besado cinco minutos antes de que todo ocurriera. Me dijo 'esperame', que me amaba y se metió a nadar con nuestros amigos", relató Larissa al medio G1 News, y agregó: "Habían decidido hacer una competencia hasta la otra orilla. Solo quedaban Joao y mi cuñado".

Según el relato de la joven, de un instante a otro, Joao desapareció. Todos comenzaron a buscarlo en el agua pero no tuvieron éxito. Tras una hora y media de desesperación, los bomberos llegaron al lugar y los buzos encontraron el cuerpo.

"Fue todo muy rápido", detalló. "Todos estamos paralizados y perturbados pero tenemos la firme esperanza de que él sea nuestra fuerza y nos cuide", aseguró Larissa, con angustia. La pareja cumpliría dos años de relación el próximo 8 de septiembre y tenían planes de celebrar su boda en mayo de 2021, luego de que pasara la pandemia.