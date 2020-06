Mucho se ha dicho y escrito respecto al fallido matrimonio entre la Princesa Diana y el Príncipe Carlos. Pese a que estuvieron 11 años juntos, y tuvieron dos hijos, la cruda realidad es que ninguno estuvo enamorado del otro.

Lady Di, como era popularmente conocida, aguantó lo que más pudo, pese a que su marido tenía a Camilla Parker como amante, y ella misma estaba en una relación a escondidas con James Hewitt.

En julio de 1991, la vida de ambos como pareja ya estaba prácticamente rota. Solo los unía el amor por los Príncipes William y Harry. Hasta que el hijo de la Reina Isabel II cometió una falta imperdonable que gatilló la posterior separación.

No se sabe bien cómo, pero William se golpeó en la cabeza con un palo de golf. Requirió cirugía cerebral y la fallecida royal se quedó con él toda la noche en el hospital, para asegurarse de que recuperara el conocimiento y no quedara con secuelas.

Carlos no hizo lo mismo. De hecho, ni siquiera lo fue a ver. Asistió esa jornada a una ópera con un grupo de expertos en el medio ambiente, su causa predilecta. La agenda oficial no la cambió ni por su propio retoño mayor. Y entonces su ex esposa dijo basta.

Ambos finalmente se separaron en 1992, pero el divorcio oficial no llegó hasta 1996, cuando tuvo que intervenir personalmente la Monarca. La unión más famosa en Inglaterra terminó, entonces, en un fracaso histórico.