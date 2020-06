Seguramente a ustedes, en algún momento, les llegaron por redes sociales ‘noticias’ acerca de que el agua tibia con ajo cura el coronavirus; que las ondas que emiten las torres de tecnología 5G provocan COVID-19 o que el presidente Lenín Moreno estaba oculto en un búnker en las islas Galápagos…

Estas y otras supuestas informaciones que circulan por la red no son otra cosa que las denominadas fake news o como suelen llamarlas en español: noticias falsas. Básicamente, son una mentira o embuste que consiste en un contenido pseudoperiodístico divulgado por redes y cuyo fin es la desinformación.

Expertos en comunicación opinan que no debe llamárselas noticias falsas pues “el término que la academia recomienda es bulo o desinformación, pues las noticias no pueden ser falsas. Si es falsa eso no es noticia”, explicó a ecuavisa.com Christian Espinosa, de Cobertura Digital.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de Ecuador Chequea, coincide en que “no existen fake news o noticias falsas, pues noticia es un hecho/acontecimiento que ha sido confirmado, verificado, contrastado y después de someter la información a ese protocolo ha sido publicada”.

Internet ha jugado un papel preponderante en la difusión de estos bulos. “Generaciones que no crecieron con internet y redes no tienen la pericia para distinguir información real de la falsa”, menciona Espinosa. Además, la persona “cree que una información es verdadera simplemente porque un amigo la compartió”.

“Muchos de quienes replican estos contenidos no lo hacen por 'maldad', sino con la intención de alertar a sus pares de que algo puede estar ocurriendo. En el contexto de la pandemia esto se vio con más fuerza: padres, madres, abuelas y abuelos que compartían contenido falso con el objetivo de prevenir el contagio”, indica Yépez.

En lo que respecta al contenido de esta desinformación, este puede abarcar una infinidad de temas o hechos, pero, generalmente a lo que siempre apunta es a aterrizar en el momento oportuno. “Un hecho que implique a personajes públicos, a tomadores de decisiones, a autoridades en un contexto de crisis puede tener dimensiones relevantes y, finalmente, incidir en la toma de decisiones de las personas comunes y corrientes”, menciona la directora de Contenidos de Ecuador Chequea.

Espinosa considera que siempre ha habido estas fake news, antes de que exista internet. “Siempre hubo formas de desinformar. Ahora se viralizan por falta de realfabetización digital, explicarle a la gente cómo reconocer información falsa de la cierta. Mientras haya noticias falsas habrá gente que las intente generar”.

¿Existe un boom de las llamadas noticias falsas? Yépez indica que la penetración de estos contenidos de desinformación surge por la masificación del acceso a internet, las redes sociales y un 'divorcio' entre los medios de comunicación y la audiencia. “Ahora el público duda de lo que recibe desde los medios de comunicación, como un ejercicio de audiencia crítica y a su vez da cabida a información que proviene de canales informales”, agrega.

¿Qué pasará en el futuro con las fake news? De alguna manera, ¿llegarán a u su fin? Ambos expertos opinan que no.

Espinosa considera que de la mano de la tecnología habrá más engaños. “Lo que veremos es una transformación del tipo de noticias falsas porque las generaciones van adquiriendo nuevas destrezas y será más difícil caer, pero quienes las fabrican buscan maneras de reinventarse”.

“Ahí están las deepfake, engaños suplantando rostros con videos. Siempre va a haber formas de engañar usando cada vez mejor tecnología. Vendrán seguramente en modo de realidad virtual”, añade.

Yépez apunta a que el rumor ha formado parte de la historia del mundo desde su comienzo. “La desinformación es solo otro mecanismo para su difusión. Asistimos a un momento en que la difusión de contenidos falsos se perfecciona en lugar de erradicarse”.