En Estados Unidos, una pizzeria decidió aprovechar su horno y fabricar protectores faciales para ayudar a los médicos a hacerle frente al brote del nuevo coronavirus, según informa el portal Block Club Chicago.

Dimo's Pizza aspira poder trabajar con los hospitales de la localidad y ser proveedor del equipamiento esencial para los médicos que tratan a los pacientes con COVID-19, y que debido a la alta demanda, ha estado escaseando.

Dimo's Pizza in Wicker Park is making face shields with its ovens and donating food to hospitals. https://t.co/bCuyRjviPy pic.twitter.com/fRf1hG8lTV

"Estamos acostumbrados a hacer cosas muy rápido, en grandes cantidades, de manera muy limpia", explica Dimitri Syrkin-Nikolau, dueño del negocio.

La idea consiste en moldear acrílico en sus hornos para pizza y convertir el plástico en protectores faciales. El calor hace que el material se vuelva maleable y se colocan en un molde. Una vez que se enfría, se agrega velcro y espuma.

Pese a que la pizzería se encuentra practicando una nueva actividad, esto no afecta a sus clientes habituales ya que aseguran que continuarán cocinando para ellos. De hecho, Dimo's Pizza también ha donado alimentos a los hospitales como una muestra de agradecimiento al equipo médico que se encuentra día a día en la lucha contra el COVID-19.

"En esta situación, nuestros trabajadores médicos son los que están en la línea del frente", señala Dimitri.

Thanks @DimosPizza in Chicago for your generosity to the MICU while we care for patients with COVID! pic.twitter.com/wrYgZcyXYB

— Lindsey Gradone (@lindsey_gradone) March 28, 2020