Pasa la reunión en línea 'convertida' en papa

La gerente de una organización política estadounidense 'People For The American Way', Lizet Ocampo, activó durante una videoconferencia de trabajo un filtro sin querer. No sabía como desactivarlo y pasó toda la reunión laboral "convertida" en patata.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk

— Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020