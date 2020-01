Lo que contiene el refrigerador de Kim Kardashian

Una de las hermanas más controversiales del clan Kardashian vuelve a ser el centro de atención, pues como es costumbre siempre atrae las miradas de todos por las excéntricas actividades que realiza y su extravagante estilo de vida.

La noche de este jueves 9 de enero, comenzó a posicionarse en las tendencias de Twitter luego de compartir un video en Instagram en donde muestra todo lo que contiene su refrigerador y alacena.

Los seguidores comenzaron a hacer varios comentarios sobre la publicación realizada por Kim y prometieron no volver a preguntar, pues cada que muestra un rincón de su casa, la empresaria deja con la boca cerrada a más de uno.

La empresaria también dejó claro que cuando le queda algo de comida después del almuerzo, la conserva en recipientes por si se le antoja luego. Además, en su dieta se encuentran todo tipo de vegetales y mucha agua para mantener la figura que la caracteriza.

My IG stories has a more in depth tourpic.twitter.com/VvYWou01QS

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 9 de enero de 2020