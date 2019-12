“Que mañana no voy, mañana no voy. ¡Natalia no trabaja mañana”, celebraba en una transmisión por televisión Natalia Escudero, una reportera de la cadena Radiotelevisión Española (RTVE) tras haberse enterado que había ganado un premio de la codiciada Lotería de Navidad de ese país.

El 26590 fue el número ganador del primer premio este 2019. El ansiado "Gordo" reparte cuatro millones de euros (más de 4,4 millones de dólares) por cada serie de diez billetes o décimos; lo que equivale a 400.000 euros por "décimo".

La comunicadora estaba emocionada. Junto a un grupo de personas de Alicante, que también habían resultado favorecidas, festejaba en directo que se había ganado tal cantidad de dinero. Incluso dijo que al día siguiente no iba a trabajar.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



Directo https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte

Luego de la euforia de esta transmisión, la comunicadora usó su cuenta de Twitter para aclarar que la había invadido la emoción, pero que no se llevó dicho premio sino un "pellizco".

"Los últimos meses están siendo difíciles para mí por motivos personales y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados, pero no he mentido ni manipulado".

En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de rtve.

— natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

La periodista aclaró que no se había prestado para manipular ni engañar al público y que se trató de una confusión.

Por último, puntualizó que no iba a trabajar porque había solicitado sus vacaciones.

Los españoles desembolsaron en 2019 más de 2.900 millones de euros (más de 3,2 millones de dólares) para probar suerte en este sorteo de Navidad. Cada español gastó 68,48 euros de media para participar este año.

Su tradición y popularidad proviene principalmente del hecho de que las ganancias son ampliamente repartidas entre habitantes de un mismo barrio, de una misma familia o de un grupo de amigos.

Este año, los millones llovieron en diferentes provincias: Tarragona, Salamanca, Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia y Sevilla.