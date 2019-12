“Un divorcio sin final infeliz”. Es el título que le han puesto algunos medios a la foto más reciente de Marc Anthony en Instagram, donde el salsero da cuenta del gran amor que existe entre él, Jennifer Lopez y su hija.

Foto: Instagram

“Nothing but love between us. @jlo (Nada más que amor entre nosotros)”, es la bajada que le dio el cantante a una foto en donde aparece junto a su ex esposa y Emme, la hija de ambos que ya tiene 11 años.