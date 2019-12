Un accidente de tránsito, ocurrido el pasado 16 de noviembre, se ha convertido en un fenómeno viral, luego que dos adolescentes de Pittsburg (Pensilvania, EE.UU.) se filmaran nada más sufrir el siniestro y publicaran el video en la plataforma Tik Tok mientras esperaban para ser rescatadas por las autoridades.

Marissa Bordas y su amiga Katie Cornetti, de 16 años, aparecen en la grabación sincronizando sus palabras bajo el ritmo de una canción y momentos después muestran que están en el interior de un vehículo volcado.

These girls got into an accident, flipped their car, and still managed to get a TikTok up pic.twitter.com/MPxnOFgBhW

— zane (@zane) November 20, 2019