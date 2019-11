Una de las Kardashian abandona el show

Kourtney Kardashian anunció que se va a retirar del programa “Keeping Up with the Kardashians“, el reality que protagoniza al lado de sus hermanas Kim Kardashian y Khloe Kardashian.

La hermana mayor actualmente graba la temporada 18 del reality show y adelanta que se podrá ver porque tomó la decisión de alejarse de las cámaras.

“Solo he decidido de enfocar más mi tiempo como mamá y poner más de mi energía ahí, pero no estoy diciendo adiós”, explicó Kourtney al programa Entertainment Tonight. “Podrán ver más en la nueva temporada, la 18, que todavía no está al aire pero que estamos grabando actualmente en este cuarto”.

Su hermana Khloe reaccionó a la noticia diciendo que van a extrañar a Kourtney en las grabaciones.

“Amamos a Kourtney y la vamos a extrañar pero todo lo que quiera hacer, la gente va y viene en esta familia. Puede que Kourtney se vaya esta semana pero regresará. Todos regresan”, dijo Khloe.

Además de aparecer en el programa, Kourtney también lanzó una sitio web de temas de vida y estilo llamado Poosh. Con más tiempo libre podría dedicarle más tiempo a ese negocio.

Lo que queda incierto es que pasará con su ex-marido Scott Disick que aparece frecuentemente en el programa.