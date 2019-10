Lo que hizo para no pagar por exceso de equipaje.

Una mujer filipina que se disponía a tomar un vuelo con exceso de equipaje, tuvo una brillante idea para evitar pagar la tarifa adicional que le exigía la compañía.

En una imagen que publicó en Facebook a inicios de mes, Gel Rodriguez aparece vistiendo lo que parecen ser al menos tres pares de pantalones y varias chaquetas a la vez. "¡Ningún problema!. De 9 kilos a 6,5 kilos de equipaje!", escribió la mujer junto a la foto, que se ha vuelto viral en la Red.

