Jason Momoa “con unos kilos de más” desata polémica

Jason Momoa conocido por las películas de DC “Aquaman”, “Batman vs. Superman” y “La Liga de la Justicia” y por participar en un par de temporadas de la serie”Game of Thrones”, se encontraba descansando en Venecia, Italia junto a su familia.

La foto de paparazzis lo muestra, como también ocurriera hace poco tiempo atrás con Maluma, con algunos kilos de más. Eso bastó para que se arme una álgida discusión sobre si parece “un padre sin abdominales” o si, aun así, se ve mejor que muchos.

"Me parece que no tiene los mismos músculos que Aquaman", escribe una persona bajo la foto del actor. Mientras otro añade: "Tiene un cuerpo de padre, no de Aquaman". Y ya el tercero: Oh, Dios mío... ¿dónde están sus abdominales?".