El sorprendente cambio de la mamá de “Malcolm in the Middle”

Para los seguidores de la popular serie “Malcolm in the Middle” (2000-2006) mencionar a la actriz Jane Kaczmarek quizás no les dirá mucho. Distinto es nombrarles a Lois Wilkerson, la autoritaria e histérica mamá del personaje principal interpretado por Frankie Muniz y sus peculiares hermanos.

Ambas son la misma persona, sólo separadas por la ficción de esa exitosa y aclamada serie juvenil. De todos modos, a la actriz estadounidense el personaje no la ha abandonado nunca, ya que en su carrera profesional ha debido lidiar siempre con ser reconocida como la exaltada y obstinada madre de la familia Wilkerson.